中国新债：青海定向发行69.6亿元一般地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月14日 - 中国青海省财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额69.6232亿元人民币一般地方债，三、五、七及10年期利率分别为2.76%、2.90%、3.10%和3.09%，较区间下限（国债5日均值）均上浮15%。

以下为本次定向地方债具体发行情况：

债券类别 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（%

） ） ） ） ） ） 一般债券 11.14 3 2.76 2.40 36 15

19.49 5 2.90 2.52 38 15

19.49 7 3.10 2.70 40 15

19.5032 10 3.09 2.69 40 15

小计 69.6232

另据业内人士稍早透露，青海省上午招标的三、五、七及10年一般地方债，中标利率分别为2.40%、2.52%、2.70%和2.69%，均落于投标区间下限，对应投标倍数为2.98倍、2.83倍、2.19倍和2.14倍。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)