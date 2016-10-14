《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.83%，为今年首周（下跌1.44%）之外最大单周跌幅，因国庆节期间国际美元大幅反弹，节后首日人民币兑美元中间价随即跌破6.7元关口，监管层对汇率波动容忍度明显上升，银行间市场大行身影明显减少，但连续调整之后市场进入自发均衡走势，由于客盘仍略偏购汇，短期汇率或仍有一定贬值空间，但市场未现恐慌情绪，各方对汇率波动敏感度继续下降。 公开市场操作: --在平稳跨季并顺利度过国庆长假后，中国银行间资金面转趋宽松，央行亦灵活调整逆回购规模，公开市场本周净回笼达4,150亿元人民币。业内人士认为，央行平滑资金面的意图仍在，整体思路依然是稳定为主，投放积极同时回收亦坚决，货币政策姿态仍维持稳健中性。

他们并表示，在面临美联储加息在即，人民币汇率贬值预期再起，以及国内楼市调控背景下，中国央行短期货币宽松空间不大，惟未来仍将借助公开市场和MLF等工具，保持利率不变的前提下，通过不同期限的搭配组合来相机操作。

债市: --中国银行间债市当周现券一度因央行公开市场连续净回笼而承压，但随着MLF的续做，以及对经济疲弱的持续预期而吸引买盘，整体呈区间震荡走势。若没有更多消息刺激，预计短期难有趋势性变化。

票据: --中国票据转贴利率当周表现平稳，一级市场供给较少。交易人士表示，季初转贴市场较为低迷，企业出票量减少，但鉴于成本偏高，故利率走低不明显，且短期内下行空间料亦不大。