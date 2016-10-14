中国票据市场：转贴利率表现平稳，供给减少但成本制约利率下行

路透北京10月14日 - 中国票据市场转贴利率本周表现平稳，一级市场供给较少。交易人士表示，季初转贴市场较为低迷，企业出票量减少，但鉴于成本偏高，故利率走低不明显，且短期内下行空间料亦不大。

华北一银行交易员说，本周转贴利率变化不大，市场行情非常稳定，全周票据供给量不大，市场相对低迷，预计后市受制于成本的压力，转贴利率下行空间有限。

“（国有和股份制银行承兑的）转贴纸票成交在2.75%，电票2.70%，一级市场票量少，但由于成本高，利率也没怎么下。”他说，“现在大家都不能做回购了，所以资金对票据的影响也没那么大了。”

在平稳跨季并顺利度过国庆长假后，中国银行间资金面转趋宽松，央行亦灵活调整逆回购规模，公开市场本周净回笼达4,150亿元人民币。业内人士认为，央行平滑资金面的意图仍在，整体思路依然是稳定为主，投放积极同时回收亦坚决，货币政策姿态仍维持稳健中性。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价