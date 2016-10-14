国际油市：美国能源市场趋紧助力油价小涨，但OPEC减产疑虑笼罩市场

交易商称美国原油价格上升，受益于燃料供应趋紧。

“尽管美国库存增加，但(美国)油价隔夜上涨，因美国燃料供应降至今年低点，”澳新银行周五在报告中称。

美国能源资料协会(EIA)公布，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存下降370万桶，汽油库存减少190万桶。

但美国上周原油库存增幅超过分析师预期，为六周来首次增加。10月7日止当周，原油库存增加490万桶至4.74亿桶。

市场怀疑石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯计划中的减产行动是否足以遏制两年来的产量过剩局面。目前全球每日原油产量仍比消费量高出50万桶左右。

“在某些地区，谈论减产似乎正在变成谈论冻产。我们怀疑，即便成功达成总产量3,250万桶/日的目标水准，OPEC的举措是否足以从实质上改变全球油市供需局面，并导致石油库存大幅减少，”法国巴黎银行在给客户的报告中称。

9月OPEC原油日产量达到创纪录的3,360万桶。 (完)

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