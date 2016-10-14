国际油市：美国能源市场趋紧助力油价小涨，但OPEC减产疑虑笼罩市场

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
交易商称美国原油价格上升，受益于燃料供应趋紧。
“尽管美国库存增加，但(美国)油价隔夜上涨，因美国燃料供应降至今年低点，”澳新银行周五在报告中称。
美国能源资料协会(EIA)公布，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存下降370万桶，汽油库存减少190万桶。
但美国上周原油库存增幅超过分析师预期，为六周来首次增加。10月7日止当周，原油库存增加490万桶至4.74亿桶。
市场怀疑石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯计划中的减产行动是否足以遏制两年来的产量过剩局面。目前全球每日原油产量仍比消费量高出50万桶左右。
“在某些地区，谈论减产似乎正在变成谈论冻产。我们怀疑，即便成功达成总产量3,250万桶/日的目标水准，OPEC的举措是否足以从实质上改变全球油市供需局面，并导致石油库存大幅减少，”法国巴黎银行在给客户的报告中称。
9月OPEC原油日产量达到创纪录的3,360万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林/孙茉莉; 审校 高琦/汪红英)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。