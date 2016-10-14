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市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 15:29 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元料在1.0980-1.1080区间波动

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* 欧元兑美元初步支撑位在10月13日低点1.0985，在那上方有企业买盘

* 欧元兑美元强劲支撑位在1.0950障碍位(7月27日低点为1.0952)

* 英国退欧公投后的低点1.0912及多重期权聚集位1.0900支撑力更强

* 初步阻力位在10月12日高点1.1068和100小时移动均线1.1071，停损单位在1.11上方

* 更强阻力位在200小时移动均线1.1127和10月11日高点1.1142

* 看空情绪再现的关键在200天移动均线1.1172，日线云区在1.1159-1.1222

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张明钧)

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