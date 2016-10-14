路透基点：台湾永丰余已委托三家银行安排100亿台币融资案--TRLPC

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司永丰余已经委托三家银行为其安排100亿台币五年期融资案。

消息人士称，台湾银行、第一商业银行和华南商业银行已获任这笔贷款的牵头行兼簿记行。贷款料将与下周启动。

借款人是永丰余及子公司永丰余工业用纸股份有限公司。

资金用于进行再融资和营运资金用途。

永丰余上次涉足市场寻求贷款是在3月，当时该公司旗下YFY Cayman Co签署了1.5亿美元的五年期循环信贷，台湾银行为牵头行，贷款利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130个基点。台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差若超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。