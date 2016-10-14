重发-金属期市：伦敦期铜处于一个月低位附近，期锌周线料大跌

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路透墨尔本10月14日 - 伦敦期铜周五在近一个月低位附近徘徊，此前中国不佳的贸易数据刺激了对其需求的担忧；同时期锌和期铅因供应增加，周线可能大跌。

中国国家统计局周五公布的数据显示，中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。

中国铜进口创下2015年2月以来最低，铝出口则呈现增长，凸显出供应过剩，从而引发市场抛盘，多数合约下跌1-2%。

不过周五亚洲盘中，上日的卖盘被视为操作过头。

“中国9月持续大举买进大宗商品。我们预期这样的趋势将延续至第四季。若经济背景更为有利，应会见到更多回补库存行动，”澳新银行(澳盛/ANZ)在一份报告中表示。

0716GMT，LME三个月期铜上涨0.1%至每吨4,717.50美元，扳回周四2.1%的跌幅，周四一度触及一个月来低点每吨4,687.50美元。

瑞银集团本周将2017年铜价预估调高7%至每磅2.30美元(每吨5,070美元)，因预期需求转强。

沪铜 缩减跌幅至约1.3%，报每吨37,370元人民币。

“上日引发了停损单，有部分是受到贸易数据影响，同时也跌穿了技术水准，”一名香港交易员表示。

“我想像今年亚洲盘会有一些支撑，事实上我已经看到了支撑力道。”

LME期锌及LME期铅分别上涨约0.5%，但周线仍料将下跌超过3%，此前秘鲁Antamina称明年锌产出将倍增，而Nyrstar位于南澳洲的铅熔炉本周停摆后已经重启。(完)

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