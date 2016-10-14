欧洲汇市：英镑兑美元持稳1.22附近，市场关注英国央行官员谈话

“对英镑而言，现在正进入关键期，各方都摆出了不同的谈判立场，我们料将看到新消息层出不穷，在近期构成极大挑战。”法国巴黎银行分析师在早报中说道。

“(但)我们的观点认为，英镑空仓布局正变得愈发过度。”

0720 GMT，英镑兑欧元 持平在0.9024，英镑兑美元 下滑近0.5%报1.2196。

“英镑走势疲软，但今日早盘持稳，徘徊于1.22美元略上方，感受到美元的强势。”西联汇款的企业债销售部主管Tobias Davis表示。（完）

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