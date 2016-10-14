《汇市简讯》美元兑日圆受出口商卖盘打压，云区继续提供支持

* 我们认为，上方仍有日本出口商的大量卖单

* 日经指数收涨0.49%，日经指数期货与现汇的48/72小时相关系数为+0.73

* 纽约时段有期权到期，分别是4.3亿在103.90的期权，16.8亿在104.00的期权和10.4亿在104.10的期权