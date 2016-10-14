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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 15:49 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆受出口商卖盘打压，云区继续提供支持

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* 美元兑日圆在103.61-104.26区间波动

* 据日经报导，日本出口商周四在104.00左右卖出

* 我们认为，上方仍有日本出口商的大量卖单

* 102.35-103.52日线云区继续提供支持

* 日经指数收涨0.49%，日经指数期货与现汇的48/72小时相关系数为+0.73

* 纽约时段有期权到期，分别是4.3亿在103.90的期权，16.8亿在104.00的期权和10.4亿在104.10的期权

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张明钧)

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