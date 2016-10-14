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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 15:58 BJT

《全球汇市》美元料录得周线涨幅，投资者等待经济数据和叶伦讲话

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1008  1.1056  -0.43  +1.36  1.0860
    美元/日圆            104.20  103.68  +0.50 -13.38  120.30
    欧元/日圆         114.69  114.61  +0.07 -12.09  130.47
    美元/瑞郎            0.9881  0.9858  +0.23  -1.37  1.0018
    英镑/美元            1.2175  1.2251  -0.62 -17.39  1.4738
    美元/加元            1.3198  1.3188  +0.08  -4.63  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7340  6.7338  +0.00  +2.53  6.5680
    澳元/美元            0.7594  0.7568  +0.34  +4.38  0.7275
    新西兰元/美元        0.7097  0.7089  +0.11  +3.99  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0880  1.0901  -0.19  -0.06  1.0886
    欧元/英镑         0.9039  0.9017  +0.24 +22.70  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7017  9.7171  -0.16  +5.79  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1911  8.1487  +0.52  -7.34  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/刘秀红/艾茂林; 审校 于春红/蔡美珍)

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