《全球汇市》美元料录得周线涨幅，投资者等待经济数据和叶伦讲话

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1008 1.1056 -0.43 +1.36 1.0860 美元/日圆 104.20 103.68 +0.50 -13.38 120.30 欧元/日圆 114.69 114.61 +0.07 -12.09 130.47 美元/瑞郎 0.9881 0.9858 +0.23 -1.37 1.0018 英镑/美元 1.2175 1.2251 -0.62 -17.39 1.4738 美元/加元 1.3198 1.3188 +0.08 -4.63 1.3839 美元/离岸人民币 6.7340 6.7338 +0.00 +2.53 6.5680 澳元/美元 0.7594 0.7568 +0.34 +4.38 0.7275 新西兰元/美元 0.7097 0.7089 +0.11 +3.99 0.6825 欧元/瑞郎 1.0880 1.0901 -0.19 -0.06 1.0886 欧元/英镑 0.9039 0.9017 +0.24 +22.70 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7017 9.7171 -0.16 +5.79 9.1705 美元/挪威克朗 8.1911 8.1487 +0.52 -7.34 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/艾茂林; 审校 于春红/蔡美珍)