重发-全球金市：金价微跌，因股市和美元上涨

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路透班加罗尔10月14日 - 黄金周五微跌，因股市上涨，且美联储年底前可能升息的预期提振美元。

0715 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,255.50美元。黄金本周料收平。

美国期金 跌0.1%，报每盎司1,256.80美元。

“人们乐于在这个水平买入。但对美联储12月升息的预期很高，这对黄金偏空，”香港利昌金铺的Ronald Leung表示。

Leung并称，美国总统大选日益临近也带来一定不确定性，如果民主党总统候选人希拉里战胜共和党候选人特朗普，那么美元有望走强，拖累金价下跌。

路透技术分析师王涛称，在跌至10月7日所及低位1,241.20美元之前，现货金有可能进一步在1,250-$1,266美元窄幅区间内整固。

市场下一个关注焦点是周五的美国零售销售数据以及美联储主席叶伦的讲话，波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦也将发表演说。

其他贵金属方面，现货银 跌0.2%至每盎司17.42美元，料将录得连续第三个周线跌幅。

现货铂金 跌0.4%至每盎司932.49美元，为连续第五个交易日下跌，周线跌逾3%。

现货钯金 持稳于每盎司637.75，此前曾触及三个月新低每盎司633.22美元，周线跌逾4%。(完)

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