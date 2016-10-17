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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 12:27 BJT

《中国地方债发行日程表》--10月17日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *青岛          0.4      3年       2.39%      一般地方债     10/18
                1.2      5年       2.51%
                1.2      7年       2.69%  
                1.2     10年       2.69% 
               16        5年       2.51%      专项地方债     10/18               
                6.4      7年       2.69%
                9.6     10年       2.69%
 *山东         47.3      3年      周二招标    一般地方债     10/19
               70.94     5年
               70.94     7年
               47.29    10年   
               36.41     3年                  专项地方债     10/19
               54.61     5年
               54.61     7年
               36.4     10年   
                2.7      3年                  专项地方债     10/19
                4.05     5年
                4.05     7年
                2.7     10年       
 *内蒙古       40.5988   3年      周四招标    一般地方债     10/21
               121.3     5年
               121.3     7年
               121.3    10年 
               9.5006     5年                 专项地方债     10/21
               9.5006    10年  
  青海       0.3226      3年      *2.40%      一般地方债     10/17 
             0.565       5年      *2.52%
             0.565       7年      *2.70%
             0.565      10年      *2.69*
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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