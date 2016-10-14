中国金融：第三季风险投资交易大幅减少，行业目光移向海外--毕马威

路透香港10月14日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周五称，今年第三季中国市场的风险投资交易大幅减少，且在政府政策鼓励下，行业目光移向海外。

据毕马威与CB Insights共同发表的分析报告显示，第三季中国的风投交易金额总共39亿美元，较第二季的57亿美元减少三成一，较去年同期的109亿美元大跌六成四。

按交易宗数计，第三季为84宗，多于第二季的79宗，但较去年同期141宗明显下降。

毕马威中国的美国资本市场组合伙人冯瑞麟称，“中国正成为一个买方市场。招标活动减少，风投用更多的时间去评估每一家公司。各投资委员会要求交易团队在项目中投入个人的资金，从而使得公司的成败与个人利益息息相关。”

不过，中国的风险投资者继续积极在海外寻求收购。毕马威中国高增长科技和创新事务组主管合伙人朱雅仪指出，政府推出了多项鼓励政策，这些使得中国的风险投资者聚焦于海外市场，特别是对以色列、加拿大和英国的一些技术型公司所做投入。

全球方面，第三季全球风投投资额按季下跌14%至241亿美元，并创下2014年第三季度以来季度总投入资金的最低点。不过，交易活动量稍微上升至1,983宗。

报告指出，在未来几个季度，亚洲的风投可能会继续关注技术的落地，即是让技术去改善服务或产品的品质，或让它们更易于为人们所掌握使用。当中以医疗保健行业极有可能受惠，不论是在提供可享受的基础医疗，还是方便医生处方药物、简化患者预约流程方面，技术落地都促进了医疗保健业的进一步发展。

此外，报告预计2017年娱乐和媒体技术行业的投资也有望上升。（完）