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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 16:16 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月14日

10月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:15时，1港元=0.86677人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.26%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.42      4.72      1.08
 建设银行                                          5.16      5.66      1.05
 中国银行                                          3.38      3.44      1.13
 农业银行                                          3.14      3.25      1.11
 招商银行                                         18.10     19.06      1.10
 中信银行                                          5.96      5.09      1.35
 交通银行                                          5.54      5.79      1.10
 民生银行                                          9.24      8.69      1.23
 中国人寿                                         21.57     20.70      1.20
 中国平安                                         34.11     40.70      0.97
 中国太保                                         29.53     28.80      1.18
 中信证券                                         16.46     17.00      1.12
 新华人寿                                         42.11     34.85      1.39
 海通证券                                         15.96     13.68      1.35
 华能国际                                          7.13      4.84      1.70
 大唐发电                                          3.91      2.10      2.15
 华电国际                                          5.02      3.41      1.70
 中煤能源                                          5.84      4.33      1.56
 中国神华                                         15.53     15.56      1.15
 中国石油                                          7.30      5.36      1.57
 兖州煤业                                         12.66      5.91      2.47
 中国石化                                          4.94      5.72      1.00
 上海石化                                          5.97      3.92      1.76
 中海油服                                         12.26      7.77      1.82
 仪征化纤                                          3.97      1.57      2.92
 中国铝业                                          3.87      2.90      1.54
 江西铜业                                         14.02      8.91      1.82
 洛阳钼业                                          3.72      1.65      2.60
 紫金矿业                                          3.17      2.38      1.54
 马钢股份                                          2.79      1.79      1.80
 鞍钢股份                                          4.47      3.89      1.33
 重庆钢铁                                          2.52      2.46      1.18
 海螺水泥                                         16.36     20.50      0.92
 洛阳玻璃                                         25.61      5.98      4.94
 京城机电                                         10.11      3.55      3.29
 中联重科                                          4.52      2.88      1.81
 金隅股份                                          4.24      2.80      1.75
 中国国航                                          7.62      5.14      1.71
 东方航空                                          6.38      3.68      2.00
 南方航空                                          7.28      4.40      1.91
 中国远洋                                          5.19      2.66      2.25
 中海集运                                          4.12      1.67      2.85
 中集集团                                         14.16      9.43      1.73
 中海发展                                          6.77      4.50      1.74
 宁沪高速                                          8.88     10.58      0.97
 深高速                                            8.63      7.98      1.25
 成渝高速                                          4.80      3.02      1.83
 皖通高速                                         12.73      6.38      2.30
 广深铁路                                          4.26      4.17      1.18
 中国南车                                          9.21      7.01      1.52
 中国交建                                         12.09      8.25      1.69
 中国铁建                                          9.67      9.33      1.20
 中国中铁                                          7.84      5.79      1.56
 长城汽车                                         10.99      8.30      1.53
 比亚迪                                           57.27     50.35      1.31
 广汽集团                                         22.14     10.84      2.36
 青岛啤酒                                         32.41     32.65      1.15
 白云山                                           24.96     19.20      1.50
 新华制药                                         13.75      5.90      2.69
 海信科龙                                         12.04      6.40      2.17
 南京熊猫                                         15.01      8.34      2.08
 晨鸣纸业                                          9.44      7.32      1.49
 上海医药                                         20.17     20.95      1.11
 中兴通讯                                         14.99     10.76      1.61
 东方电气                                          9.75      6.21      1.81
 潍柴动力                                          9.30     11.06      0.97
 东北电气                                          7.48      3.10      2.78
 广船国际                                         29.73     12.06      2.84
 昆明机床                                          8.86      2.88      3.55
 一拖股份                                         12.61      4.46      3.26
 北辰实业                                          4.22      2.62      1.86
 创业环保                                          9.34      4.49      2.40
 中国中冶                                          4.20      2.57      1.89
 金风科技                                         15.93     11.76      1.56
 丽珠                                             57.85     46.70      1.43
 万科                                             26.84     19.36      1.60
 郑煤机                                            6.04      3.70      1.88
 大连港                                            2.41      1.42      1.96
 山东墨龙                                         11.74      3.73      3.63
 浙江世宝                                         42.37     11.24      4.35
 复星医药                                         23.34     23.75      1.13
 光大银行                                          3.77      3.55      1.23
 东江环保                                         20.52     12.72      1.86
 上海电气                                          8.42      3.65      2.66
 广发证券                                         16.65     17.00      1.13
 华泰证券                                         18.50     16.32      1.31
 东方证券                                         16.02      7.83      2.36
 光大证券                                         16.50     11.44      1.66
 招商证券                                         17.22     12.02      1.65
    
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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