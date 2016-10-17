台湾货币市场：10月17日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6,320亿台币。 --102甲11期3息、103甲15期2息及104甲13期1息共12.431725亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期： --央行存单到期 3兆(万亿)1,301亿台币。 10/18 2,759.50亿台币 10/19 3,950.50亿台币 10/20 3,232亿台币 10/21 1,636亿台币 10/24 3,180亿台币 10/25 30亿台币 10/26 25亿台币 10/27 6,072.50亿台币 10/28 637.50亿台币 10/31 3,751.50亿台币 11/01 1,883.50亿台币 11/02 2,541.50亿台币 11/03 1,601.50亿台币 --公债还本与付息共522.75亿台币。 10/19 90甲7期15息 17.5亿台币 10/19 90甲7期本金 500亿台币 10/26 104甲14期1息 5.25亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/18：财政部发行105甲12期公债，天期为2年期，发行金额为236亿台币。 --10/21：法国电力发行26.55亿美元计价国际板债券。 --10/25：财政部发行105甲13期公债，天期为5年期，暂定金额为300亿台币，20日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜；审校 罗两莎)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。