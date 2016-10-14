台湾汇市：台币兑美元收升终结连七贬，关注稍晚叶伦演说对美升息时程指引

* 台币收升近1角，终结连七贬 * 外资由买转卖但量能不多 * 市场关注美联储主席叶伦的演说 * 下周台币主要区间暂看在31.500-31.800 路透台北10月14日 - 台币兑美元 周五收升8.8分，终结连七贬。交易员表示， 亚币集体反弹，外资由买美元转为小卖，市场关切稍晚美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦 的演说，及可能带动美元的走势。 汇银人士表示，日前外资买美元的力道颇大，不过今日在国际美元走弱下，由买美元转 为卖美元。至于进口商今日则稍有买汇。今日交投不比上日活络。 〞这个行情就是看着办，美元走一大波倒也未必，因为外资也只是调节而已，〞一位大 型商银交易员表示。 他们认为，韩元兑美元由低点爬升，星币也反弹，带动台币也终结过去七天的贬势。只 不过另一位大型商银交易员认为，由于美国今年11、12月升息的时程看来颇为确定，而各国 央行降息、宽松的动作似有减缓。目前尚不能确定国际热钱的走向。尤其是台股近期显露疲 态，若是外资进一步汇出，则有可能带动新一波的台币贬势。 另位外商银交易员也认为，近期新兴市场货币不时出现状况，比如南非币表现疲弱[ZAR /CN]，人民币入篮后却意外的弱势表现，都相当令人意外，值得留意。 南非兰特兑美元周四收复部分失地，但仍接近昨日触及的四周低位，因投资者担心南非 财长戈尔丹可能因欺诈指控而被免职。 交易员预期，下周台币主要的交易区间暂看31.500-31.800。部分交易人士认为，台币 一旦贬破31.800的水位，则将快速向32大关靠拢，外资是否撤出股市是一大观察指标。 台湾股市周五收跌且下破月线支撑，短线料将呈震荡盘跌走势。台湾证券交易所资料显 示，外资及陆资在台股卖超29.88亿台币，连两个交易日卖超共计95.53亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.672 31.760 31.654-31.760 31.760 7.05 10.30 司 元太外汇经纪公 31.673 31.758 31.653-31.715 31.710 3.43 5.56 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.005/0.015 0.025/0.045 美元/台币六个月期 -0.175/-0.135 -0.135/-0.095 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)