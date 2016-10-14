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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 16:54 BJT

台湾汇市：台币兑美元收升终结连七贬，关注稍晚叶伦演说对美升息时程指引

* 台币收升近1角，终结连七贬
    * 外资由买转卖但量能不多
    * 市场关注美联储主席叶伦的演说
    * 下周台币主要区间暂看在31.500-31.800

    路透台北10月14日 - 台币兑美元 周五收升8.8分，终结连七贬。交易员表示，
亚币集体反弹，外资由买美元转为小卖，市场关切稍晚美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦
的演说，及可能带动美元的走势。
    
    汇银人士表示，日前外资买美元的力道颇大，不过今日在国际美元走弱下，由买美元转
为卖美元。至于进口商今日则稍有买汇。今日交投不比上日活络。
    
    〞这个行情就是看着办，美元走一大波倒也未必，因为外资也只是调节而已，〞一位大
型商银交易员表示。
    
    他们认为，韩元兑美元由低点爬升，星币也反弹，带动台币也终结过去七天的贬势。只
不过另一位大型商银交易员认为，由于美国今年11、12月升息的时程看来颇为确定，而各国
央行降息、宽松的动作似有减缓。目前尚不能确定国际热钱的走向。尤其是台股近期显露疲
态，若是外资进一步汇出，则有可能带动新一波的台币贬势。
    
    另位外商银交易员也认为，近期新兴市场货币不时出现状况，比如南非币表现疲弱[ZAR
/CN]，人民币入篮后却意外的弱势表现，都相当令人意外，值得留意。
    
    南非兰特兑美元周四收复部分失地，但仍接近昨日触及的四周低位，因投资者担心南非
财长戈尔丹可能因欺诈指控而被免职。 
    
    交易员预期，下周台币主要的交易区间暂看31.500-31.800。部分交易人士认为，台币
一旦贬破31.800的水位，则将快速向32大关靠拢，外资是否撤出股市是一大观察指标。
    
    台湾股市周五收跌且下破月线支撑，短线料将呈震荡盘跌走势。台湾证券交易所资料显
示，外资及陆资在台股卖超29.88亿台币，连两个交易日卖超共计95.53亿台币。 
       
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公      31.672    31.760  31.654-31.760   31.760     7.05   10.30
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.673    31.758  31.653-31.715   31.710     3.43    5.56
 司                                                                     
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 美元/台币一个月期         -0.005/0.015                0.025/0.045
 美元/台币六个月期        -0.175/-0.135              -0.135/-0.095
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　        

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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