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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 17:16 BJT

更新版 1-中国新债：青海定向发行93.6亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

(新增当日发行的专项债内容)
    路透上海10月14日 - 中国青海省财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额93.6232亿元人民币
的一般和专项地方债，期限包括三、五、七和10年。同期限中标利率相同，分别为2.76%、2.90%、3.10%和3.0
9%，较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类别   规模（亿元   期限（年  利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
                ）          ）        ）         ）            ）            ）
 一般债券      11.14        3        2.76       2.40          +36            15
               19.49        5        2.90       2.52          +38            15
               19.49        7        3.10       2.70          +40            15
              19.5032       10       3.09       2.69          +40            15
   小计       69.6232                                                         
 专项债券      5.05         3        2.76       2.40          +36            15
               6.96         5        2.90       2.52          +38            15
               6.96         7        3.10       2.70          +40            15
               5.03         10       3.09       2.69          +40            15
   小计         24                                                            
   总计       93.6232                                                         
 
    另外，青海省上午招标的三、五、七及10年一般地方债，中标利率分别为2.40%、2.52%、2.70%和2.69%，
均落于投标区间下限，对应投标倍数为2.98倍、2.83倍、2.19倍和2.14倍。 
    
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here                    
               
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 (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 张喜良/乔艳红)

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