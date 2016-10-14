更新版 1-中国新债：青海定向发行93.6亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

(新增当日发行的专项债内容) 路透上海10月14日 - 中国青海省财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额93.6232亿元人民币 的一般和专项地方债，期限包括三、五、七和10年。同期限中标利率相同，分别为2.76%、2.90%、3.10%和3.0 9%，较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% ） ） ） ） ） ） 一般债券 11.14 3 2.76 2.40 +36 15 19.49 5 2.90 2.52 +38 15 19.49 7 3.10 2.70 +40 15 19.5032 10 3.09 2.69 +40 15 小计 69.6232 专项债券 5.05 3 2.76 2.40 +36 15 6.96 5 2.90 2.52 +38 15 6.96 7 3.10 2.70 +40 15 5.03 10 3.09 2.69 +40 15 小计 24 总计 93.6232 另外，青海省上午招标的三、五、七及10年一般地方债，中标利率分别为2.40%、2.52%、2.70%和2.69%， 均落于投标区间下限，对应投标倍数为2.98倍、2.83倍、2.19倍和2.14倍。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 张喜良/乔艳红)