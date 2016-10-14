更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升中间价终结七连跌，通胀数据优于预期影响有限

* 人民币小幅收升，中间价终结七连跌 * 客盘仍略偏购汇，人民币反弹受限 * 汇价料仍有一定调整空间 * 通胀数据优于预期但对汇市影响有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月14日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收升，隔夜美指调整 致中间价结束七连跌。交易员称，虽然中间价明显反弹，且大行及其代理行维稳力量仍不时 出现，但客盘仍略偏购汇，即期汇价因此反弹受限。 他们也指出，今日最新公布的中国9月通胀数据好于预期，但对汇市几无影响；由于美 联储年内加息可能性较大，英国退欧等问题仍困扰主要非美货币，美元指数料难现深幅调整 ，若监管有意坚持容忍人民币汇率较大波动，汇价料仍有一定调整空间。 “按说加入SDR之后监管层应该允许汇率弹性放大，但维稳力量还是在的，只是力度不 像上个月那么大了。”一股份行交易员称，“说是要放开，但狼来了的故事讲太多就没人信 了。” 亦有外资行交易员称，欧元、英镑都在跌，美元指数被动上涨，这对人民币不利；但只 要结售汇没有大规模逆差，估计央行还是愿意让汇率动一动的。 中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.9%，超 预期上涨，9月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨0.1%，结束四年半以来 的负增长。分析师称，货币政策将延续稳健态势。 全球汇市方面，美元周五上涨，追随美国公债收益率的涨势，本周料录得周线涨幅，投 资者等待美国零售销售数据及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，这些经济事件 或许会夯实年底前升息的预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7255 6.7299 0.07% XS> 中间价 6.7157 6.7296 0.21% 成交额<CNYSPTVOL=CF 265.26亿美 240.12亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 58 日低6.7265 日高6.72 07 今年以来升贬幅度 -3.45% 2005年汇改以来升贬 23.06% 幅度 一年期美元/人民币掉 626 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7339 6.7356 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9043 6.8973 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7249； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4106、6.4678和8.2073。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)