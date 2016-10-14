版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 17:22 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升中间价终结七连跌，通胀数据优于预期影响有限

* 人民币小幅收升，中间价终结七连跌
    * 客盘仍略偏购汇，人民币反弹受限
    * 汇价料仍有一定调整空间
    * 通胀数据优于预期但对汇市影响有限

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月14日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收升，隔夜美指调整
致中间价结束七连跌。交易员称，虽然中间价明显反弹，且大行及其代理行维稳力量仍不时
出现，但客盘仍略偏购汇，即期汇价因此反弹受限。
    
    他们也指出，今日最新公布的中国9月通胀数据好于预期，但对汇市几无影响；由于美
联储年内加息可能性较大，英国退欧等问题仍困扰主要非美货币，美元指数料难现深幅调整
，若监管有意坚持容忍人民币汇率较大波动，汇价料仍有一定调整空间。
    
    “按说加入SDR之后监管层应该允许汇率弹性放大，但维稳力量还是在的，只是力度不
像上个月那么大了。”一股份行交易员称，“说是要放开，但狼来了的故事讲太多就没人信
了。”
    
    亦有外资行交易员称，欧元、英镑都在跌，美元指数被动上涨，这对人民币不利；但只
要结售汇没有大规模逆差，估计央行还是愿意让汇率动一动的。

    中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.9%，超
预期上涨，9月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨0.1%，结束四年半以来
的负增长。分析师称，货币政策将延续稳健态势。 
    
    全球汇市方面，美元周五上涨，追随美国公债收益率的涨势，本周料录得周线涨幅，投
资者等待美国零售销售数据及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，这些经济事件
或许会夯实年底前升息的预期。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7255       6.7299       0.07%
                 XS>                             
    中间价              6.7157       6.7296       0.21%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  265.26亿美  240.12亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      58       日低6.7265    日高6.72
                                                    07
    今年以来升贬幅度                               -3.45%
  2005年汇改以来升贬                               23.06%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         626                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.7339       6.7356              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.9043       6.8973              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7249；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.4106、6.4678和8.2073。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐