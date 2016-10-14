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市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 17:18 BJT

《汇市简讯》美元/加元走低，受油价上涨影响

0855GMT

* 油价上涨令加元受益，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶51美元

* 美元兑加元欧洲早盘再次触及1.3185(周四低点)，亚洲时段低点为1.3184

* 纽约时段累计有9.17亿美元行权价在1.3195/1.3200的期权到期，200天移动均线在1.3191

* 若跌破1.3184，支撑位将在1.3164(10月11日低点)和1.3140(10月10日低点)

* 美国9月零售销售数据将于1230GMT发布，预估为增长0.6%。加拿大央行下周将召开会议

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)

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