中国经济：湘西民用机场项目立项获批，总投资约16.86亿元

路透北京10月14日 - 中国政府网周五刊登国务院和中央军委关于同意新建湖南湘西民用机场的批复，机场性质为国内支线机场，场址位于湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇老天坪村附近。项目总投资约16.86亿元人民币。

通知称，本期工程建设规模为飞行区等级指标4C，新建一条长2,600米的跑道；航站区按满足2025年旅客吞吐量30万人次、货邮吞吐量450吨的目标设计，新建航站楼3,000平方米、站坪机位4个；配套建设通信、导航、气象、供油、消防救援等辅助生产设施。

项目总投资原则上由国家发展改革委、民航局和湖南省共同筹措解决，具体资金安排在可行性研究阶段确定。该机场建成后，由地方经营管理，民航局实行行业管理。（完）