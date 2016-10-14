中国央行：企业征信机构需向央行省级分支行备案，并接入央行征信管理系统

路透北京10月14日 - 中国人民银行周五表示，要求企业征信机构需向注册地央行省级分支行办理备案，并接受其监督管理；企业征信机构备案后，应按照规定接入央行征信管理系统。

刊登在央行官网的企业征信机构备案管理办法称，企业分支机构在注册地外设立分支机构，应向分支机构所在地的央行省级分支行申请备案。同时，任何组织不得采用加盟、代理、挂靠等方式从事企业征信业务。

“人民银行省级分支行应对申请备案机构提交的备案材料进行真实性审核...应当在本单位网站对备案机构的名称、营业场所、业务范围、注册资本、主要股东及其出资额、高管人员、信用信息系统安全等级等情况进行公示，公示期限不得少于三个月。”意见称。

意见并要求，提供虚假备案申请材料或被列入“信用中国”网站黑名单的企业征信机构，央行省级分支行不得为其办理备案。同时企业不得利用央行备案进行夸大宣传、虚假宣传，也不得用其作为融资增信手段。

对于企业征信机构的备案，央行要求实行动态管理，在日常监管或现场检查中发现违规行为，可以注销该征信机构的备案。

意见中所涉的企业征信机构，是指主要采集企业和事业单位等组织的信用信息，并进行整理、保存、加工和向信息使用者提供的机构。

中国国务院周四日宣布开展互联网金融风险专项整治，并要求中国将加快推进互联网金融领域信用体系建设，强化对征信机构的监管；加强互联网金融监管技术支持及部门间信息共享，建立预警信息传递、核查、处置快速反应机制。 （完）

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