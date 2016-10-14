人民币衍生品：境内美元掉期曲线波动上行，主因节后美元流动性改善

路透北京10月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周波动上行。交易员称，节后美元流动性改善，掉期长端买盘涌现，一年期掉期 小幅上行。但由于大行的卖盘压力一直在，料未来继续上行的空间不大。

他们并指出，节后头两天人民币资金面偏紧，导致掉期短端大幅下行；而昨日央行续做MLF(中期借贷便利)后资金面紧张之势缓解，隔夜掉期 回升。

“本来掉期应该涨得更多的，人民币跌破6.70了，市场环境发生了变化，远端还是有一定贬值压力的。但大行的卖盘还在，所以大家也在观望。”一股份行交易员称。

北京时间17:41，境内美元/人民币一周期掉期 报21.5点，一个月期 报92点，一年期 报626点，较上周五分别涨13.16%、跌1.08%和涨3.47%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.350/4.750，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.000/4.300，较上周五小升。

中国银行间市场周五早盘隔夜资金稍显紧俏，长期资金供给则较为充足。交易人士表示，央行昨日续做MLF，一定程度稳定机构流动性信心；不过在公开市场本周净回笼逾4,000亿元，以及下周即将开始的季度缴税等因素影响下， 短期资金拆入仍较为不易。