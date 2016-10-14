人民币衍生品：境内美元掉期曲线波动上行，主因节后美元流动性改善

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京10月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周波动上行。交易员称，节后美元流动性改善，掉期长端买盘涌现，一年期掉期 小幅上行。但由于大行的卖盘压力一直在，料未来继续上行的空间不大。
他们并指出，节后头两天人民币资金面偏紧，导致掉期短端大幅下行；而昨日央行续做MLF(中期借贷便利)后资金面紧张之势缓解，隔夜掉期 回升。
“本来掉期应该涨得更多的，人民币跌破6.70了，市场环境发生了变化，远端还是有一定贬值压力的。但大行的卖盘还在，所以大家也在观望。”一股份行交易员称。
北京时间17:41，境内美元/人民币一周期掉期 报21.5点，一个月期 报92点，一年期 报626点，较上周五分别涨13.16%、跌1.08%和涨3.47%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.350/4.750，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.000/4.300，较上周五小升。
中国银行间市场周五早盘隔夜资金稍显紧俏，长期资金供给则较为充足。交易人士表示，央行昨日续做MLF，一定程度稳定机构流动性信心；不过在公开市场本周净回笼逾4,000亿元，以及下周即将开始的季度缴税等因素影响下， 短期资金拆入仍较为不易。
人民币兑美元即期 周五小幅收升，隔夜美指调整致中间价结束七连跌。交易员称，虽然中间价明显反弹，且大行及其代理行维稳力量仍不时出现，但客盘仍略偏购汇，即期汇价因此反弹受限。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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