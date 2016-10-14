路透基点：万达商业地产(香港)5亿美元三年期贷款吸引六家银行--TRLPC

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，截至周 五时，万达商业地产(香港)5亿美元三年期定期贷款吸引六家银行参与一 般银团，此前在周四上午召开了银行会议。 另外几家银行还在批准过程中。该笔贷款最初的截止日期9月19日过 期后，对承贷没有最后期限。 18家银行参加了周四的银行会议，万达高管在会上简要介绍了公司最 近的发展和策略。 牵头行和簿记行渣打银行在8月启动了子弹式贷款。贷款收益有所提 高，在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点的利率基础上，最高 综合收益为290个基点。贷款无抵押，借款方母公司大连万达商业地产提 供担保。消息人士还称，大连万达集团8亿美元的三年期俱乐部贷款处于 文件准备阶段，此前吸引近10家银行，料在本月稍晚签约。(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)