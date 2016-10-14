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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 19:12 BJT

东南亚股市：多数收高，泰国股市大涨4.6%创五年来最大单日涨幅

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   363.80     6.02   +1.68   +9.31   332.82
    新加坡                     2815.24     9.76   +0.35   -2.34  2882.73
    马来西亚                  1658.97    -6.05   -0.36   -1.98  1692.51
    泰国                      1477.61    64.79   +4.59  +14.72  1288.02
    印尼                      5399.89    59.49   +1.11  +17.57  4593.01
    菲律宾                     7389.30    77.12   +1.05   +6.29  6952.08
    越南                        687.00     1.77   +0.26  +18.65   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英；审校 刘秀红)

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