东南亚股市：多数收高，泰国股市大涨4.6%创五年来最大单日涨幅

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 363.80 6.02 +1.68 +9.31 332.82 新加坡 2815.24 9.76 +0.35 -2.34 2882.73 马来西亚 1658.97 -6.05 -0.36 -1.98 1692.51 泰国 1477.61 64.79 +4.59 +14.72 1288.02 印尼 5399.89 59.49 +1.11 +17.57 4593.01 菲律宾 7389.30 77.12 +1.05 +6.29 6952.08 越南 687.00 1.77 +0.26 +18.65 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 汪红英；审校 刘秀红)