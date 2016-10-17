重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为路透中文新闻为您整理的10月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.83%，为今年首周（下跌1.44%）之外最大单周跌幅，因国庆节期间国际美元大幅反弹，节后首日人民币兑美元中间价随即跌破6.7元关口，监管层对汇率波动容忍度明显上升，银行间市场大行身影明显减少，但连续调整之后市场进入自发均衡走势，由于客盘仍略偏购汇，短期汇率或仍有一定贬值空间，但市场未现恐慌情绪，各方对汇率波动敏感度继续下降。 公开市场操作: --在平稳跨季并顺利度过国庆长假后，中国银行间资金面转趋宽松，央行亦灵活调整逆回购规模，公开市场本周净回笼达4,150亿元人民币。业内人士认为，央行平滑资金面的意图仍在，整体思路依然是稳定为主，投放积极同时回收亦坚决，货币政策姿态仍维持稳健中性。
他们并表示，在面临美联储加息在即，人民币汇率贬值预期再起，以及国内楼市调控背景下，中国央行短期货币宽松空间不大，惟未来仍将借助公开市场和MLF等工具，保持利率不变的前提下，通过不同期限的搭配组合来相机操作。
债市: --中国银行间债市当周现券一度因央行公开市场连续净回笼而承压，但随着MLF的续做，以及对经济疲弱的持续预期而吸引买盘，整体呈区间震荡走势。若没有更多消息刺激，预计短期难有趋势性变化。
票据: --中国票据转贴利率当周表现平稳，一级市场供给较少。交易人士表示，季初转贴市场较为低迷，企业出票量减少，但鉴于成本偏高，故利率走低不明显，且短期内下行空间料亦不大。
股市: --中国股市沪综指 当周连续上涨近2%，创两个月最大单周涨幅。长假后内外部不确定性因素减弱，市场环境再次进入相对平稳阶段，资金参与意愿有所回升，但市场仍以存量资金博弈为主，加之连续上攻后获利盘压力逐渐显现，短线技术上有整固需要。 (完) (整理 侯向明/张晓翀/张金栋; 审校)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。