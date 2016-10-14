国际油市：燃料油近月东西方价差收窄，因西北欧库存下降

路透新加坡10月14日 - 业内消息人士说，西方运往东亚的近月燃料油船货套利窗口周五结束六日连涨，因在西北欧燃料油库存下降后，鹿特丹驳船价差扩大。

10月东方-西方价差 周五下跌1美元至每吨25.25美元。该价差为新加坡180-cst高硫燃料油离岸价和鹿特丹驳船燃料油离岸价之间的差价。

最新的PJK数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)燃料油库存降至2014年11月以来最低水准。

截至10月13日当周，ARA燃料油库存STK-FO-ARA较之前一周锐减39%或325,000吨，至513,000吨。

而周四公布的官方数据显示，截至10月12日当周新加坡的燃料油库存减少162.4万桶(约24.2万吨)，至2,369万桶(354万吨)。

普氏窗口周五共成交三笔现货交易。新加坡贸易商兴隆买入两艘2万吨的380-cst燃料油船货，价格为较新加坡现货每吨贴水0.5美元。该公司还购买了一艘2万吨的180-cst燃料油船货，价格为较新加坡现货每吨升水2.25美元。

三笔达成交易的船货均将在10月29日至11月2日期间交付。

周五380-cst燃料油现货较新加坡报价贴水较周四下跌0.26美元至每吨0.6美元。(完)

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