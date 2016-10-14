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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 19:31 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高1.6%，因产出下降预期及马币走软

路透吉隆坡10月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，受今日稍早马币(林吉特)走软及棕榈油产出下降的预期提振。

马币兑美元 周四触及逾七个月最低，对于外币持有者而言，以马币计价的棕榈油变得更加便宜。马币兑美元周五稍晚已回升0.3%至4.1980。

指标12月棕榈油期货 收涨1.6%，收报每吨2,660马币。

本周累计上涨3.9%，为8月12日以来最大周线涨幅。

棕榈油期货合约成交量为56,853口，高于2015年日均成交量44,600口。

其他方面，芝加哥期货交易所(CBOT)豆油12月合约 涨1.2%，大连商交所1月豆油合约 下滑0.03%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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