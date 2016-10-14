马来西亚期市：棕榈油期货收高1.6%，因产出下降预期及马币走软

路透吉隆坡10月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，受今日稍早马币(林吉特)走软及棕榈油产出下降的预期提振。

马币兑美元 周四触及逾七个月最低，对于外币持有者而言，以马币计价的棕榈油变得更加便宜。马币兑美元周五稍晚已回升0.3%至4.1980。