国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两周半高点，汽油价差处于两周高点

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡10月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周五升至两周半高点每吨50.20美元，因过去数月来自西方的船货数量较少。
截至10月的四个月，每月从西方(包括欧洲、地中海)运往亚洲的石脑油平均接近77万吨，2016年上半年平均为152万吨。
“石脑油市场略有复苏，可能因来自西方的船货有限，”新加坡的一位交易员说。
需求继续出现，韩国Hanwha Total求购11月下半月交付的重质全馏分石脑油。
目前仍不知道结果，但交易员预计，达成的成本加运费价将较日本报价每吨贴水1-3美元。
菲律宾JG Summit Olefins寻求标购42万吨2017年交付的石脑油。
亚洲汽油裂解价差处于两周高点每桶8.16美元，受库存减少影响。
中国石化标售35,000吨92号汽油，11月11-15日在山东龙口装船，招标于10月17日结束，投标在10月18日仍有效。
新加坡现货市场有三笔汽油交易，一笔石脑油交易达成。(完)
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