国际油市：亚洲柴油正价差收窄，但供应仍然充裕

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡10月14日 - 贸易消息人士称，亚洲柴油正价差周五收窄，但供应仍然充裕。
经纪商称，11/12月正价差周五收窄至每桶0.07美元，一周前为每桶0.2美元。
贸易商称，如果欧洲市场冬季对取暖油的需求增长，正价差可能还会进一步收窄。
业内消息称，托克(Trafigura)未能租到长程油轮，导致最初制定的通过定期租用油轮来储存柴油的计划落空。
全球最大石油贸易商维多公司 旗下储油子公司VTTI亚洲业务部门主管Aernout Boot称，VTTI在东南亚市场寻找投资机会，因应该区域对石油存储空间不断上升的需求。
Aernout Boot表示，继中国柴油出口创下纪录及柴油供应增长之后，过去18个月中，石油业已经吸收了至少200万立方米，约1,260万桶在新加坡、马来西亚和印尼的石油存储能力。
“和一年前相比，有更多的人在寻找馏分油油轮，”同时还担任VTTI马来西亚码头ATT Tanjung Bin总经理的Boot称。
阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普石油贸易枢纽的柴油库存仍保持稳定，因莱茵河水位非常低推高了航运成本，导致欧洲内陆需求较低。
新加坡现货交易方面，达成四笔柴油交易和两笔航煤交易。(完)
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