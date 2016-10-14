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市场报道 | 2016年 10月 15日 星期六 04:46 BJT

美国各类经济指标总览--2016/10/14

美国商务部报告，9月美国零售销售较前月增长0.6%，8月为下降0.2%。9月零售销售较上年同期增长2.7%。 
    
    商务部公布，美国8月企业库存较上月增长0.2%，预估为增加0.2%。7月确认为持平。8月销售增长0.2%，7月
修正后为下降0.3%，前值为下降0.2%。 
    
    劳工部公布，9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%(预估为+0.2%)，8月为持平。9月扣除食品
和能源的最终需求PPI较前月上升0.2%(预估为+0.1%)，8月为上升0.1%。 
    
    美国财政部公布，2016财年预算赤字扩大至5,870亿美元，因收入增长较预期迟缓，而包括社会保障和医疗
保险在内的支出上升。美国2016财年预算赤字相当于GDP的3.2%，高于上一财年的情况。美国政府9月预算盈余33
0亿美元，较上年同期下降63%。接受路透调查的分析师预计，9月盈余250亿美元。     
        
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                5.0  (8月)                       4.9  (8月)
 非农业就业岗位(万)                  增加15.6  (9月)                  增加16.7  (8月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.2  (9月)                      +0.1  (8月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.2  (8月)                      持平  (7月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.3  (8月)                      +0.1  (7月)
 实质所得(%)                             -0.4  (8月)                      +0.4  (7月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           +0.3  (9月)                      持平  (8月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           +0.2  (9月)                      +0.1  (8月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.4  (第二季终值)               +0.8  (第一季终值)  
 GDP平减指数(%)                          +2.3  (第二季终值)          　　 +0.5  (第一季终值)   
 零售销售(%)                              0.6  (9月)                      -0.2  (8月)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差407.3  (8月)                 逆差395.5  (7月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第二季)                   +0.6  (第一季)
 工业生产(%)                             -0.4  (8月)                       0.6  (7月)
 产能利用率(%)                           75.5  (8月)                      75.9  (7月)
 初请失业金人数(万人)                    24.6  (10月8日当周)              24.6  (10月1日当周修正值
                                                                                )
 联邦预算(亿美元)                   盈余330亿  (9月)                 赤字1,070  (8月)
 领先指标(%)                             -0.2  (8月)                      +0.4  (7月)
 个人所得(%)                            +0.2%  (8月)                     +0.4%  (7月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1%  (8月)                      持平  (7月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加258.7  (8月)                 增加177.8  (7月修正值)
 企业库存(%)                             +0.2  (8月)                      持平  (7月)
 建筑支出(%)                             -0.7  (8月)                      -0.3  (7月修正值)
 消费者信心                             104.1  (9月)                     101.8  (8月修正值)
 房屋开工(万户)                         114.2  (8月)                     121.2  (7月修正值)
 建筑许可(万户)                         115.2  (8月修正值)               114.4  (7月修正值)
 成屋销售(万户)                           533  (8月)                       538  (7月修正值)
 新屋销售(万户)                          60.9  (8月)                      65.9  (7月修正值)
 工厂订单(%)                             +0.2  (8月)                      +1.4  (7月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +0.1  (8月修正值)                +3.6  (7月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                57.1  (9月)                      51.4  (8月)
 供应管理协会制造业指数                  51.5  (9月)                      49.4  (8月)
 趸售(批发)库存(%)                       -0.2  (8月)                      -0.1  (7月修正值)
 进口物价(%)                             +0.1  (9月)                      -0.2  (8月)
 出口物价(%)                             +0.3  (9月)                      -0.8  (8月)
 单位劳工成本(%)                         +4.3  (第二季修正值)             -0.3  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                         -0.6  (第二季修正值)             -0.6  (第一季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,199  (第二季)            赤字1,318.4  (第四季修正值)

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