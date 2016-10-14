英国金融市场：通胀忧虑推高英债收益率至公投来最高，英镑在纪录低位附近

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透伦敦10月14日 - 英国10年期公债收益率周五触及6月退欧公投来最高水准，英镑保持在纪录低位附近，因投资者押注英镑骤降将令通胀飙升。
英国央行总裁卡尼周五表示，他可以允许通胀率超过央行2%的目标水平，以帮助就业和让经济增长。
卡尼的讲话和英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯的言论如出一辙。福布斯表示，通胀上升，将可能加速，可能在未来两年“大幅”高于英国央行的目标水准。
市场普遍预期通胀明年将升至2%以上，因为英镑骤降，英镑贸易加权指数 已大跌16%，至纪录低位。
同时，英国经济预计将放缓，因英国即将开始退欧的复杂程序和磋商新协议，使经济容易面临英镑贬值，公债收益率上升，通胀加速和成长迟滞等负面因素影响。
10年期英债 收益率上涨逾10个基点，至1.149%，为6月23日英国退欧公投以来最高水准。10年期英债/德债 收益率差走宽至6月底来最宽的约107个基点。
通胀预期大幅上升，在公债收益率中反映出来，Rabobank固定收益策略师Lyn Graham-Taylor说。
上周英债收益率录得2015年8月来最大单周升幅，上涨30个基点，本周周线升幅势将达到约15个基点。
本周英镑兑美元 下挫近2%。周五英镑跌约0.33%，至1.2210美元，两周累计跌幅将接近6%，为6底月来最大。
英镑下跌引发对英国通膨保值公债 的需求，英国通膨保值公债实质收益率降至接近纪录低位。(完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583