英国金融市场：通胀忧虑推高英债收益率至公投来最高，英镑在纪录低位附近

路透伦敦10月14日 - 英国10年期公债收益率周五触及6月退欧公投来最高水准，英镑保持在纪录低位附近，因投资者押注英镑骤降将令通胀飙升。

英国央行总裁卡尼周五表示，他可以允许通胀率超过央行2%的目标水平，以帮助就业和让经济增长。

卡尼的讲话和英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯的言论如出一辙。福布斯表示，通胀上升，将可能加速，可能在未来两年“大幅”高于英国央行的目标水准。

市场普遍预期通胀明年将升至2%以上，因为英镑骤降，英镑贸易加权指数 已大跌16%，至纪录低位。

同时，英国经济预计将放缓，因英国即将开始退欧的复杂程序和磋商新协议，使经济容易面临英镑贬值，公债收益率上升，通胀加速和成长迟滞等负面因素影响。

10年期英债 收益率上涨逾10个基点，至1.149%，为6月23日英国退欧公投以来最高水准。10年期英债/德债 收益率差走宽至6月底来最宽的约107个基点。

通胀预期大幅上升，在公债收益率中反映出来，Rabobank固定收益策略师Lyn Graham-Taylor说。

上周英债收益率录得2015年8月来最大单周升幅，上涨30个基点，本周周线升幅势将达到约15个基点。

本周英镑兑美元 下挫近2%。周五英镑跌约0.33%，至1.2210美元，两周累计跌幅将接近6%，为6底月来最大。