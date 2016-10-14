金属期市：期铜触及一个月低位，因炼厂降低加工费

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透伦敦10月14日 - 期铜周五降至一个月低位，美元上涨和欧洲最大炼厂降低明年向顾客收取的阴极铜加工费，凸显供应过多和需求疲弱。
德国Aurubis 周五表示，明年向客户收取的阴极铜加工费较LME现货铜均价升水86美元，较今年升水92美元下降了6.5%。
“Aurubis收费凸显了行业面临的困难。它进一步证明实际情况仍然很差，市况艰难，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说。
上海期交所监督的仓库的铜库存上升13%，是市场供应充足的另一个迹象。
“美元上涨和昨日中国数据疲弱，向LME市场施加下行压力，”Bhar说。
LME三个月期铜 收低0.8%，报4,675美元，盘中跌至9月12日来最低4,623.25美元。
美元指数上涨，此前美国零售销售和生产者物价指数巩固对美联储将在12月加息的预期。
LME期镍 收高0.5%，报每吨10,485美元，受助于菲律宾环境部长周五表示，她希望关停更多矿场，减少矿业对该国环境造成的损害。
期铝 收跌1%，报1,675美元。
期锌 收涨0.8%，报2,258美元。期铅 收盘时没有成交，上涨0.1%，报1,997美元。期锡 收跌0.1%，报19,450美元，盘中跌至9月22日来最低19,350美元。(完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583