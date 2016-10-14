金属期市：期铜触及一个月低位，因炼厂降低加工费

路透伦敦10月14日 - 期铜周五降至一个月低位，美元上涨和欧洲最大炼厂降低明年向顾客收取的阴极铜加工费，凸显供应过多和需求疲弱。

德国Aurubis 周五表示，明年向客户收取的阴极铜加工费较LME现货铜均价升水86美元，较今年升水92美元下降了6.5%。

“Aurubis收费凸显了行业面临的困难。它进一步证明实际情况仍然很差，市况艰难，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说。

上海期交所监督的仓库的铜库存上升13%，是市场供应充足的另一个迹象。

“美元上涨和昨日中国数据疲弱，向LME市场施加下行压力，”Bhar说。

LME三个月期铜 收低0.8%，报4,675美元，盘中跌至9月12日来最低4,623.25美元。

美元指数上涨，此前美国零售销售和生产者物价指数巩固对美联储将在12月加息的预期。

LME期镍 收高0.5%，报每吨10,485美元，受助于菲律宾环境部长周五表示，她希望关停更多矿场，减少矿业对该国环境造成的损害。

期铝 收跌1%，报1,675美元。