版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 15日 星期六 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求强劲

路透芝加哥10月14日 - 美国大豆期货周五上涨，升穿关键技术阻力点，因美国大豆出口需求强劲提供支撑。

豆油期货也上升，跳涨3%至七周半高位，因现货市场强劲，以及对产量下降的担忧增强，令全球植物油价格大幅攀升。

中国大豆进口商代表团周五在美国爱阿华州第蒙签订协议，采购510万吨美国大豆，价值21亿美元。

指标11月大豆期货合约 收位高于10日、20日和30日移动均线。该合约盘中还升穿了40日和50日移动均线，但未能留守在这些水准之上。

美国农业部周五早报告，上周出口销售美国大豆141.7万吨，高于90-120万吨的市场预估区间；出口销售2016/17年豆油1.67万吨，接近预估区间的高端；出口销售2016/17年豆粕11.96万吨，低于15-35万吨的市场预估区间。

CBOT-11月大豆合约 收升6-1/4美分，报每蒲式耳9.62-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌1.7美元，报每短吨300.6美元。12月豆油合约 升1美分，报34.38美分。

本周，大豆期货 上涨0.6%，豆油 升3.2%，豆粕 上升0.2%。

今日CBOT大豆预估成交量为296,111口，豆粕为72,691口，豆油为127,075口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐