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市场报道 | 2016年 10月 15日 星期六 04:53 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，因出口销售数据良好和德州降雨

路透10月14日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五连续第三日上涨，触及逾两周高位，因美国农业报公布良好的出口销售数据和美国最大产区德克萨斯州西部降雨。

在截至10月7日该周，净出口销售大陆棉总计22.69万包，较之前一周上升43%。

“出口销售数据良好，”MCM Inc经纪Jobe Moss称，他补充说，德克萨斯州西部降雨，令棉花收割被推迟一些，加上谷物市场上涨，扶助棉花价格走升。

12月期棉 收涨1.26美分，或1.82%，报每磅70.57美分，盘中交易区间为69.31-70.74美分，后者为9月27日来最高水准。

在截至10月11日该周，投机者净多头头寸从上周的76,206口降至69,650口。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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