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市场报道 | 2016年 10月 15日 星期六 05:56 BJT

加拿大股市：收跌，因金价下滑压低材料股且能源股下跌

路透多伦多10月14日 - 加拿大股市主要股指周五下跌，美元上涨向黄金价格施压，且能源股下跌。

材料股跌1.5%，因黄金价格走低，铜价触及一个月低位。

现货金跌0.4%，因美元上涨，此前9月美国零售销售和生产者物价指数巩固对美联储可能在12月升息的预期。

能源股下滑0.6%，因油价下跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低58.72点，或0.40%，报14,584.99点。10大类股中有七类收低。该指数本周上升0.1%。(完)

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