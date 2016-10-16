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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 07:30 BJT

重温稿-中国新股：证监会核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过73亿元

路透上海10月15日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过73亿元人民币。

上述新股中，上交所七家，包括宁波海天精工、江苏吴江农村商业银行、中国建材检验认证集团、杭州海兴电力科技、湖南机油泵、常州快克锡焊和武汉塞力斯医疗科技公司。

深交所中小板两家，包括北京东方中科集成科技和成都富森美家居股份；创业板五家，包括成都佳发安泰科技、中富通、深圳丝路数字视觉、贝达药业和武汉理工光科股份公司。

证监会并称，本次将有武汉塞力斯医疗科技、成都佳发安泰科技、中富通和武汉理工光科等四家公司直接定价发行。（完） (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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