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市场报道 | 2016年 10月 16日 星期日 09:06 BJT

全球贵金属：10月14日SPDR黄金持仓增加0.40%，或3.86吨

路透10月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓量增加0.40%至965.43吨，周四为961.57吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从30,915,504.52盎司升至31,039,490.76盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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