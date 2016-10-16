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市场报道 | 2016年 10月 16日 星期日 10:46 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月11日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年10月11日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况
报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(500,328口)
    283,386   88,167   50,883  112,362  333,561  446,631  472,611   53,697  27,717
    
    较10月4日变动(未平仓合约：减少44,496口)
    
    -40,750    9,539   -2,983      498  -49,545  -43,235  -42,989   -1,261  -1,507
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       56.6     17.6     10.2     22.5     66.7     89.3     94.5     10.7     5.5
    
    各类交易商数量(总计为360家)
        169      112       86       51       52      268      206
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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