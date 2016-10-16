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市场报道 | 2016年 10月 16日 星期日 10:47 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月11日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年10月11日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口
以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(242,564口)
    102,520   37,168   17,186  106,314  180,428  226,020  234,782   16,544   7,782
    
    较10月4日变动(未平仓合约：减少6,073口)
    
     -5,434    2,668   -1,846      506   -7,011   -6,774   -6,189      701     116
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       42.3     15.3      7.1     43.8     74.4     93.2     96.8      6.8     3.2
    
    各类交易商数量(总计为299家)
        144       63       66       63       64      239      166
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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