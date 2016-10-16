版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 16日 星期日 10:47 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月11日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年10月11日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(480,709口)
    149,937  242,474   99,684  178,871   97,607  428,492  439,765   52,217  40,944
    
    较10月4日变动(未平仓合约：增加2,749口)
    
      2,951  -17,832   13,671  -12,735    8,261    3,887    4,100   -1,138  -1,351
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.2     50.4     20.7     37.2     20.3     89.1     91.5     10.9     8.5
    
    各类交易商数量(总计为463家)
        161      145      117      119      105      342      315
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐