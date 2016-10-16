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市场报道 | 2016年 10月 16日 星期日 10:40 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月11日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年10月11日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,880,412口)
    597,569  183,919  585,618  595,974  1005305  1779161  1774842  101,251 105,570 
    
    较10月4日变动(未平仓合约：增加8,747口)
    
     26,263  -24,411   26,680  -47,002    6,108    5,941    8,377    2,806     370
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.8      9.8     31.1     31.7     53.5     94.6     94.4      5.4     5.6
    
    各类交易商数量(总计为400家)
        153      101      165       95      121      325      328
    (完)   
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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