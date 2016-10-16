CFTC报告：NYMEX原油期货10月11日持仓报告(表)

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年10月11日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,880,412口) 597,569 183,919 585,618 595,974 1005305 1779161 1774842 101,251 105,570 较10月4日变动(未平仓合约：增加8,747口) 26,263 -24,411 26,680 -47,002 6,108 5,941 8,377 2,806 370 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 31.8 9.8 31.1 31.7 53.5 94.6 94.4 5.4 5.6 各类交易商数量(总计为400家) 153 101 165 95 121 325 328 (完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。