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货币新闻 | 2016年 10月 16日 星期日 10:48 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月11日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年10月11日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(652,265口)
    190,996   72,161   97,814  311,944  390,942  600,754  560,917   51,511  91,348
    
    较10月4日变动(未平仓合约：增加1,223口)
    
      1,070  -12,825   -5,176    3,112   14,404     -994   -3,597    2,217   4,820
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.3     11.1     15.0     47.8     59.9     92.1     86.0      7.9    14.0
    
    各类交易商数量(总计为601家)
        188      138      196      168      201      467      462
    (完)                   

  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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