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市场报道 | 2016年 10月 16日 星期日 10:46 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月11日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年10月11日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下
，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(185,814口)
     79,132   74,806   21,817   69,184   72,810  170,133  169,433   15,681  16,381
    
    较10月4日变动(未平仓合约：增加4,005口)
    
      2,035   -1,392    2,522   -1,088    1,586    3,469    2,716      536   1,289
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       42.6     40.3     11.7     37.2     39.2     91.6     91.2      8.4     8.8
    
    各类交易商数量(总计为264家)
         86       98       49       53       58      170      177
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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