CFTC报告：COMEX期铜10月11日持仓报告(表)

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年10月11日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下 ，以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(185,814口) 79,132 74,806 21,817 69,184 72,810 170,133 169,433 15,681 16,381 较10月4日变动(未平仓合约：增加4,005口) 2,035 -1,392 2,522 -1,088 1,586 3,469 2,716 536 1,289 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 42.6 40.3 11.7 37.2 39.2 91.6 91.2 8.4 8.8 各类交易商数量(总计为264家) 86 98 49 53 58 170 177 (完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。