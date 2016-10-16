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市场报道 | 2016年 10月 16日 星期日 10:43 BJT

重发-CFTC报告：CBOT玉米期货10月11日持仓报告(表)

(重发以删除赘字)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月11日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,305,996口)
    353,933  354,569  219,393  586,110  547,784  1159436  1121746  146,560 184,250
    
    较10月4日变动(未平仓合约：减少4,853口)
    
     -9,166  -33,634   18,635   -9,931   11,145     -462   -3,854   -4,391    -999
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.1     27.1     16.8     44.9     41.9     88.8     85.9     11.2    14.1
    
    各类交易商数量(总计为735家)
        160      160      170      264      317      526      570
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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