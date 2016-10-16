金砖国家：10月14日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月14日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.72%，报897.03点。
中国股市：沪综指震荡微幅收升，中字头个股领涨大盘
中国汇市：人民币小幅收升中间价终结七连跌，通胀数据优于预期影响有限
香港股市：收高， 中国内地CPI和PPI数据双升缓解通缩疑虑
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.06%，报61,767.218点，之前巴西国家石油公司(Petrobras)下调燃料价格并宣布新的定价政策，将改为每月评估价格以便更加紧跟国际市场。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2030/45，上日收报3.1802/16。
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南非股市：收涨，有消息称南非最大的上市公司Naspers计划出售资产偿债，并为新的并购融资，该股领涨市场。指标Top-40指数 收盘上涨1.48%，报44,658.61点；大盘综合指数 收盘上涨1.29%，报51,146.78点。
南非汇市：兰特兑美元大涨，此前南非财长称不会辞职
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印度股市：小幅收高，软件企业Tata Consultancy Services 因季度获利乐观而领涨大盘，不过Infosys 财测下调拖累科技股。BSE指数 收盘上涨0.11%，报27,673.6点；NSE指数 收盘上涨0.12%，报8,583.4点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.7/66.71，上日收报66.93/66.94。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.5%，报983.04点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.01%，报512.8点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.11%，报62.96；卢布兑欧元 升值0.9%，报69.09。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。