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亚洲 | 2016年 10月 16日 星期日 12:46 BJT

金砖国家：10月14日股汇市收盘纵览

路透10月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月14日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.72%，报897.03点。

中国股市：沪综指震荡微幅收升，中字头个股领涨大盘

中国汇市：人民币小幅收升中间价终结七连跌，通胀数据优于预期影响有限

香港股市：收高， 中国内地CPI和PPI数据双升缓解通缩疑虑

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.06%，报61,767.218点，之前巴西国家石油公司(Petrobras)下调燃料价格并宣布新的定价政策，将改为每月评估价格以便更加紧跟国际市场。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2030/45，上日收报3.1802/16。

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南非股市：收涨，有消息称南非最大的上市公司Naspers计划出售资产偿债，并为新的并购融资，该股领涨市场。指标Top-40指数 收盘上涨1.48%，报44,658.61点；大盘综合指数 收盘上涨1.29%，报51,146.78点。

南非汇市：兰特兑美元大涨，此前南非财长称不会辞职

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印度股市：小幅收高，软件企业Tata Consultancy Services 因季度获利乐观而领涨大盘，不过Infosys 财测下调拖累科技股。BSE指数 收盘上涨0.11%，报27,673.6点；NSE指数 收盘上涨0.12%，报8,583.4点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.7/66.71，上日收报66.93/66.94。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.5%，报983.04点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.01%，报512.8点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.11%，报62.96；卢布兑欧元 升值0.9%，报69.09。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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