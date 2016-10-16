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亚洲 | 2016年 10月 16日 星期日 13:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         101.85    -0.30    -0.29   2734157
    京东                26.50    +0.23    +0.88   7110387
    新浪              75.29    -0.12    -0.16    656207
    搜狐              43.42    +1.16    +2.74    258365
    网易             261.37    -0.61    -0.23   1666999
    百度             175.51    +0.90    +0.52   1800006
    
    台湾
    台湾积体电路       30.66    +0.13    +0.43   1875990
    联电                1.88    +0.03    +1.62    153089
    日月光              5.98    -0.02    -0.33    150653
    硅品精密           7.44    -0.01    -0.13    118648
    和信超媒体         2.46    +0.01    +0.41     13106
    友达                3.61    -0.12    -3.22     86959
    中华电信           35.00    +0.01    +0.03     42920
    台湾国际航电      48.33    +0.35    +0.73   1035177
    
    香港
    中国移动           60.96    +0.20    +0.33    207081
    中国联通           12.78    +0.46    +3.73    119111
    中国电信           52.46    +1.32    +2.58      3887
    中芯国际            6.06    +0.23    +3.95     34841(完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 王丽鑫)

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