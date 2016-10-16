《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 101.85 -0.30 -0.29 2734157 京东 26.50 +0.23 +0.88 7110387 新浪 75.29 -0.12 -0.16 656207 搜狐 43.42 +1.16 +2.74 258365 网易 261.37 -0.61 -0.23 1666999 百度 175.51 +0.90 +0.52 1800006 台湾 台湾积体电路 30.66 +0.13 +0.43 1875990 联电 1.88 +0.03 +1.62 153089 日月光 5.98 -0.02 -0.33 150653 硅品精密 7.44 -0.01 -0.13 118648 和信超媒体 2.46 +0.01 +0.41 13106 友达 3.61 -0.12 -3.22 86959 中华电信 35.00 +0.01 +0.03 42920 台湾国际航电 48.33 +0.35 +0.73 1035177 香港 中国移动 60.96 +0.20 +0.33 207081 中国联通 12.78 +0.46 +3.73 119111 中国电信 52.46 +1.32 +2.58 3887 中芯国际 6.06 +0.23 +3.95 34841(完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 王丽鑫)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。