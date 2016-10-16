重温稿-中港个股：建行与云锡集团签近50亿债转股协议，未来或启动民企债转股

路透北京10月16日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行 周日与云南锡业集团签署近50亿元人民币的市场化债转股投资协议，为双方五个项目总额百亿元的降低杠杆率框架协议的实施性步伐；建行并表示，未来或将与民营企业和战略新兴产业等进行市场化债转股的合作。

这也是建行实施的全国首单地方国企市场化债转股项目。本月稍早，建行与武钢共设的120亿元转型发展基金出资到位，为该行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。

建行债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合称，该协议将主要接管其他银行债权，采取基金模式募集社会资本，资金来源包括险资、养老基金、社保与资管资金等，整体投资收益5-15%。首期资金到位后将降低云锡集团资产负债率4.57%，全部资金到位后降幅将达11.6%。

“市场化债转股是作为建行的长期战略来考虑。建行有一个项目储备计划，并与不少于50家的各类企业进行过对接，包括正常、不良类贷款企业，钢铁、煤炭和新兴战略产业都有。未来还有可能设立专业的债转股机构并招聘专门人才。”他说。

在退出方式上，张明合表示，对于云锡集团未上市资产，可以装入上市公司；根据发展状况，还将采取减持方式；如果设置的经营目标未达到，或可要求大股东进行回购。

在经营层面，建行将进入云锡集团董事会，并以积极态度参与企业治理，化解僵尸企业板块。他同时指出，能否降杠杆的责任主体是企业，已与云锡集团就未来的杠杆率水平进行了约定。

“之所以选择云锡，是上一轮云锡就是债转股对象，华融和信达在退出时获得了接近三倍的收益，还不错的收益对投资者有一个正面的引导。”张明合称。

据新华社此前报导，尽管控制着全球10%以上的锡资源、锡产品在国内市场占有率超过45%，云锡集团还是在行业下行中举步维艰。产品结构单一、连年亏损等问题，令该集团通过举债维持生产经营，其资产负债率高出行业平均水平近30个百分点，资产负债率一度高达82.8%。