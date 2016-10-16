中国金融：东方资产管理股份公司挂牌，争取明年6月底前完成引战工作

路透北京10月16日 - 中国东方资产管理股份有限公司周日正式挂牌成立，成为继信达资产 、华融资产 后第三家股份制改革成功的资产管理公司；该公司并争取在明年6月底前完成引进战略投资者工作，目标是在香港上市。

东方资产管理股份公司注册资本553.6亿元人民币，由财政部和全国社会保障基金理事会共同发起设立，持股比例分别为98%和2%。

东方资产董事会秘书陈建雄会后表示，下一步将积极引进战略投资者，并择机上市；争取在明年6月底前完成引战工作，最迟不超过一年，“借鉴信达、华融的经验，从挂牌开始到上市，快则一年半，慢则两年，...现在确立的目标还是在香港上市。”

根据银监会的改制批复，东方资产管理公司的业务范围包括，收购受托金融资产不良资产、债权转股权、非金融机构不良资产业务等。

“（东方资产管理公司要）重点探索不良资产加重组上市、不良资产加转让转股、不良资产加风险保障、不良资产加证券化发展等。”银监会主席助理杨家才称。

对于此次市场化债转股，陈建雄认为，因不是指标性的，债转股初期规模不会太大，将根据行业和企业的实际情况确定。他并认为，宏观经济环境是此轮债转股成功与否的主要风险点。

财政部此前称，推进东方股份公司正式成立，有利于进一步发挥金融资产管理公司处置不良资产的独特功能和专业优势，对于化解金融风险，盘活存量资金，服务实体经济，支持供给侧结构性改革具有重要意义。

中国于1999年设立华融、长城、东方和信达四家金融资产管理公司，分别接收工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 剥离出来的不良资产。

东方资产公司新闻稿显示，截至9月底，其总资产6,995.47亿元，较年初增长70.1%；净资产943.62亿元，较年初增38.9%。公司注册资本554亿元，较17年前的100亿元增4.5倍。