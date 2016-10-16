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市场报道 | 2016年 10月 17日 星期一 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--10月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1315 - 美联储发布9月工业生产数据

1500 - 农业部公布一周美国谷物、油籽出口检验报告

1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券

1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 张涛)

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