澳新经济指标预测--10月17日-10月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月17日当周 10月17日(一) -- 澳洲新车销售 9月 -- +0.1% 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 持平 +0.4% (较上年同期) +0.1% +0.4% 10月18日(二) 0200 新西兰公债海外持有比例 9月 -- 63.6% 10月19日(三) 暂无重要经济数据公布。 10月20日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加1.5 减少0.39 全职就业人数(万人) -- 增加1.15 就业参与率 64.8% 64.7% 失业率 5.7% 5.6% 10月21日(五) 暂无重要经济数据公布。 10月24日当周 10月24日(一) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 张涛)